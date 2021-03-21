Российским фигуристам разрешили приступить к тренировкам на ЧМ в Стокгольме

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФККР) Александр Коган рассказал, что российские фигуристы получили результаты тестов на коронавирус, сделанные после прилёта в Стокгольм (Швеция), где с 22 по 28 марта пройдет чемпионат мира. Все они могут приступить к тренировкам.



«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», — приводит слова Когана ТАСС.



За национальную команду России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

Гурейро поделился подробностями пребывания российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме