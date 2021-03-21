Щербакова — о пребывании в Стокгольме на ЧМ: вечно конец четверти выпадает на соревнования

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что с собой в Стокгольм (Швеция) она взяла школьные учебники, чтобы продолжать заниматься. В столице Швеции с 22 по 28 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.
«Взяла с собой учебники. Как я уже говорила, конец четверти у меня вечно выпадает на какие-то соревнования. Сейчас пойду в номер, буду дописывать задания и высылать учителям. Уже как обычно», — сказала Щербакова в эфире выпуска новостей на Первом канале.
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России международного класса.
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