Мишин — фигуристам перед ЧМ: представьте, что перед вами вся страна, и тогда будет успех

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о словах, которые были адресованы им фигуристам в преддверии старта чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Соревнования пройдут с 22 по 28 марта.
«Разговаривал со спортсменами. У каждого разные ощущения перед стартом. Но я им говорю, что с чувством свободы, раскрепощённости будете выступать перед пустыми трибунами. Представьте, что перед вами весь мир и вся страна, и тогда будет успех», — сказал Мишин в эфире выпуска новостей на Первом канале.
За сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).
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