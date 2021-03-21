Алина Загитова исполнила кантилевер. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова на своей странице в TikTok разместила видео, на котором она исполнила кантилевер — один из хореографических элементов фигурного катания.

Алина Загитова исполняет кантилевер:

Алина Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.



Напомним, с 22 по 28 марта в столице Швеции, городе Стокгольме, состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее заслуженный специалист Алексей Мишин обратился к фигуристам, выступив перед ними с напутственной речью.