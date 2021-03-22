Тиффани Загорски — об условиях на чемпионате мира: в номерах не у всех есть чайники

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала об условиях, в которых находятся спортсмены на чемпионате мира в Стокгольме.



«Меня очень расстроило, что не будет зрителей, — душа плачет из-за этого. Но я знаю, вы все нас поддерживаете, и это уже хорошо. Надеюсь, все наши соперники будут за нас кричать, поддерживать.



Настроение неплохое, отдыхаем, завтра начинаются тренировки, и чтобы оставаться в форме, мы стараемся заниматься как можем — я немного упражняюсь в йоге, стараюсь немного есть и побольше пить. К сожалению, в номерах не у всех есть чайники. И нам нельзя заказывать еду — нельзя ничего, что не из этой гостиницы.



Будем носить маски везде, не переживайте — купила себе целую коробку, готова ходить в них каждый день, будут видны только мои глаза», — цитирует Загорски ТАСС.

Чемпионат мира стартует 24 марта.