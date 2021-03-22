Первый канал отменил прямой эфир короткой программы спортивных пар на ЧМ из-за футбола

Первый канал внёс изменения в расписание прямых трансляций чемпионата мира по фигурному катанию. Изначально вечером 24 марта в расписании значилась прямая трансляция состязаний спортивных пар, однако она была отменена, так как в 22:40 начнётся прямая трансляция футбольного матча Мальта — Россия в рамках квалификации на чемпионат мира. Короткую программу покажут в записи (начало — в 0:40 25 марта)

Прямую трансляцию состязаний спортивных пар можно посмотреть на телеканале «Евроспорт-1», начало — в 20:25 мск.

Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание трансляций

Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).