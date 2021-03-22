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«Главное, чтобы мы катались в удовольствие». Туктамышева — о тренировках у Мишина

«Главное, чтобы мы катались в удовольствие». Туктамышева — о тренировках у Мишина
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о тренировках в группе Алексея Мишина.

«Главное у нас в тренировочном процессе, чтобы мы катались всё-таки в удовольствие, с радостью, а не на каторгу приходили и выполняли обязательные элементы, которые нам говорит тренер. Если я буду счастлива, буду делать что-то в своё удовольствие, то не только я буду счастлива, а люди вокруг меня тоже это почувствуют, это как-то передастся. Алексей Николаевич тоже это знает.

Он разные методики со мной использовал, потому что пока я сама не дойду до какого-то состояния, очень сложно внушить мне что-то. Я должна сама, в своей голове разобраться. Когда были непростые моменты, он всё пробовал: и немножко подтрунивал, и брал на понт меня – смогу или не смогу. Иногда, наоборот, отпускал. Но самое лучшее всё равно, что я разная – не могу выбрать что-то одно. То есть я прихожу на тренировку, и Алексей Николаевич знает, когда нужно отпустить меня, а когда требовать», – сказала Туктамышева Первому каналу.

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Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.
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