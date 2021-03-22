Елизавета Туктамышева рассказала, сколько раз за сезон хотела завершить карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о принципах, которыми руководствуется, продолжая заниматься фигурным катанием в 24 года.

«Нужно всегда бороться до конца, но только в том случае, когда у тебя есть желание, потенциал и силы на то, чтобы бороться. Если ты знаешь, что у тебя нет сил, настроения, желания, то это насилие над собой, над организмом. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Сколько раз за этот сезон думала закончить? Ни разу. Он необычный, интересный. Были моменты, когда теряла стимул, но чтобы закончить… Точно не было», – сказала Туктамышева Первому каналу.

Туктамышева вошла в состав сборной России, которая на этой неделе выступит на чемпионате мира в Стокгольме.