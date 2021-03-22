Максим Траньков рассказал о конкуренции с китайскими парами на ЧМ в Стокгольме

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал о предстоящей на чемпионате мира конкуренции с китайскими спортивными парами. Представители Поднебесной в большинстве видов спорта во время пандемии на международных турнирах не выступали.

«Возможно, дело в том, что парное катание для Китая — это наиболее реальная олимпийская медаль на Играх в Пекине. Знаю, что на это возлагаются очень большие надежды.

Поэтому им предоставили возможность поехать в Стокгольм? Могу только предполагать это.

Китайцев в этом году никто не видел, но все прекрасно знают, как в этой стране умеют готовить и тренироваться. Помню, в 2016-м перед чемпионатом мира в Бостоне они тоже очень долго нигде не появлялись, но когда приехали, выяснилось, что все пары находятся в потрясающей форме. Правда, на соревнованиях у них тогда не всё получилось», — приводит слова Транькова RT.

Траньков привёз на чемпионат мира пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Фигуристы являются действующими чемпионами России.