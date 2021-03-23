Валентин Писеев: сборная России по фигурному катанию сильна как никогда

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев оценил условия, в которых пройдёт чемпионат мира в Стокгольме (Швеция). Соревнования стартуют завтра, 24 марта.

«Обстановка в мире спорта такая: иногда к нам подходят предвзято. Не исключаю, может проявиться и в нашем виде спорта. Мы не должны ошибаться, давать повода даже для мелких придирок. Класс нашего фигурного катания вырос, мы хорошо готовы. Это все понимают. Никому наверняка не хотелось бы, чтобы мы были во всех видах лидерами. Да, спортсменам всех стран придётся соревноваться в непростых условиях. Как будет действовать на наших фигуристов этот «пузырь», как они освоятся в непривычной обстановке, разберутся в зонах, где можно общаться, а где это запрещено? Есть там принятые законы. И нравятся они нам или нет — их надо соблюдать.

Очень многое будет зависеть от чёткости работы всех наших специалистов. Нельзя, чтобы кто-то что-то нарушил даже по незнанию. Каждый спортсмен обязан знать, что можно в этих условиях, что нельзя. Наша сборная сильна как никогда. Она слаженная. Очень важно, что летели в Стокгольм вместе. На Кубке Первого канала выступали двумя командами, переживали друг за друга, были и взаимопомощь, и поддержка, и общее понимание. Всё это должно быть проявлено в Стокгольме. Да, не будет гимна и флага. Но мы должны проявить русский характер, который поможет в сложных условиях ещё раз доказать: мы сильны духом и преданностью стране», — цитирует Писеева «Российская газета».