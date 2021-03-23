Елизавета Туктамышева рассказала, что ей больше всего нравится на ЧМ по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта, ей больше всего нравится столовая.

«На деле всё оказалось намного лучше, почти не чувствуешь ничего, только маски постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда вещи складываешь, чтобы не было контакта с тренером. Мы были один день на карантине, нас достаточно быстро выпустили. У нас тут есть игровые зоны — организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле, чтобы было не скучно.

Самая любимая моя часть здесь — это столовая, не потому, что мы все любим покушать, а потому, что в столовой огромные окна, которые сразу выходят на главную арену, и можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это очень круто, я безумно довольна всей организацией», — рассказала спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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