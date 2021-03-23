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Ирина Роднина оценила намерение Трусовой исполнить три четверных прыжка на ЧМ-2021

Ирина Роднина оценила намерение Трусовой исполнить три четверных прыжка на ЧМ-2021
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала намерение Александры Трусовой исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«От математического вычисления элементов до их исполнения на соревнованиях достаточно большой шаг. Было бы замечательно, чтобы заявка Трусовой воплотилась в жизнь. Самое лучшее для нас всех – просто немножко подождать и наслаждаться фигурным катанием», – приводит слова Родниной РИА «Новости».

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует завтра, 24 марта. В первый день соревнований женщины и спортивные пары представят короткие программы.

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