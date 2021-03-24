Косторная о танце в поддержку российских фигуристов на ЧМ: концовку придумали я и Усачёва

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о видео, на котором она вместе с другими спортсменками из группы Этери Тутберидзе исполняет танец в поддержку сборной России на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
В комментарии в «Инстаграме» Косторную спросили, кто является постановщиком танца. Алёна ответила: «В основном движения из клипа, но концовку придумали я и Дарья Усачёва».
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место. В начале марта Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Евгением Плющенко.
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