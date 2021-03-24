Максим Траньков: я ругаю нашу экипировку, на ней слишком много символики. Сила не в этом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как относится к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом. Запрет действует до 16 декабря 2022 года.

«Надо просто показывать уровень своего профессионализма, своего мастерства. Потому что всё равно для каждого из нас Россия много значит, всё равно мы будем испытывать гордость за свою страну, и все ребята знают, что они – сборная России. Кто может отнять у них Родину? У них могут отнять гимн, флаг, герб, но это символы. А символы, они сегодня такие, завтра другие.

Я не так долго живу на этом свете, а у меня этих флагов и символов поменялось столько… СССР, СНГ, Россия, флаг менялся, гимн менялся, герб… Но Родина, земля, за которую ты выступаешь, мама, папа, которые за тебя болеют, болельщики, которые тебя поддерживают, – вот это важно.

Я всё время ругаю нашу экипировку, потому что на ней слишком много символики: гербы, флаги… Но я считаю, не в этом сила. Сила в русском духе, русском характере…» — цитирует Транькова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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