Жулин: строго-настрого сказали борты руками не трогать. Но русские смекалисты!

Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал свежий пост на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время Жулин находится в Стокгольме (Швеция), где с 22 по 28 марта проходит чемпионат мира.

«Дорогие мои! Вам привет из Швеции! Строго-настрого сказали борты руками не трогать! Но русские смекалисты», — написал он, прикрепив текст к соответствующему фото.

Фото: https://www.instagram.com/aleksandr_zhulin/?hl=ru

Напомним, в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.