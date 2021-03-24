Жулин: строго-настрого сказали борты руками не трогать. Но русские смекалисты!

Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал свежий пост на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время Жулин находится в Стокгольме (Швеция), где с 22 по 28 марта проходит чемпионат мира.
«Дорогие мои! Вам привет из Швеции! Строго-настрого сказали борты руками не трогать! Но русские смекалисты», — написал он, прикрепив текст к соответствующему фото.
Фото: https://www.instagram.com/aleksandr_zhulin/?hl=ru
Напомним, в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
- 24 марта 2021
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