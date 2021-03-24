Американский эксперт назвал преимущество Анны Щербаковой в борьбе за золото ЧМ-2021

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш объяснил, почему считает российскую фигуристку Анну Щербакову главным фаворитом чемпионата мира в Стокгольме, который стартует сегодня, 24 марта.

«Несмотря на пневмонию, Щербакова, которой в воскресенье исполнится 17, в третий раз подряд выиграла чемпионат России с двумя чистыми четверными. 16-летняя Трусова стала третьей на чемпионате России и также чисто выполнила два четверных. Однако именно способность Щербаковой успешно выступать на крупнейших соревнованиях даёт ей преимущество в борьбе за титул на чемпионате мира», — написал Херш в статье на сайте NBC Sports.

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