Александра Трусова назвала единственное ограничение, которое мешает ей на чемпионате мира

Фигуристка сборной России Александра Трусова рассказала о единственном ограничении, которое мешает ей на чемпионате мира в Стокгольме. Сегодня, 24 марта, фигуристки представят короткую программу.

«Насчёт «пузыря» – в принципе, всё нормально, потому что очень просторный отель, я могу походить по нему. Есть балкон, где можно выйти на улицу. Единственное ограничение, которое мне мешает, — это один тренер на одного спортсмена. Нельзя родителей и нельзя собак.

Не знаю пока что, как будет сказываться отсутствие болельщиков, но я очень люблю, когда есть зрители. Мне очень важна их поддержка. Надеюсь, что и при пустых трибунах я буду чувствовать их поддержку на расстоянии», — рассказала Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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