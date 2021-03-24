Немецкий журналист: Туктамышевой мешают помарки и кровавая конкуренция в России

Журналист немецкого издания Taz Марина Маи выпустила статью, где разобрала сильные и слабые стороны российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Она считает Елизавету уникальным примером в нынешней системе женского фигурного катания.

«Она прыгает тройной аксель, которым владеют очень немногие женщины на международном уровне, она делает это на такой высоте, которую не берёт ни одна другая фигуристка. Скорее всего, на чемпионате мира она впервые в своей карьере продемонстрирует четверной прыжок. Императрица показывает, что даже тогда, когда тело уже давно приобрело женские формы, она способна заново научиться такому сложному техническому элементу, ей удалось сделать это в период пандемии.

Независимо от того, под какую музыку: классическую или современную, работает Туктамышева, она интерпретирует посыл с присущей ей стильной элегантностью. Её недостаток заключается в том, что в программе часто заметны помарки. К тому же она зачастую не выдерживает кровавой конкуренции от юных россиянок», — пишет Марина Маи.

Сегодня, 24 марта Туктамышева представит короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).