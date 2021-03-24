Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева завершила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Спортсменка чисто исполнила тройной аксель, свой коронный прыжок. Также Туктамышева исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и безошибочно исполнила тройной флип. За технику спортсменка получила 44,39 балла, за компоненты — 34,47 балла, сумма составила 78,86 балла. Такие результаты позволили Туктамышевой захватить лидерство в короткой программе.
Напомним, помимо Елизаветы Туктамышевой Россию в женском одиночном катании представляют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они ещё не выходили на лёд. Трусова и Щербакова попали в седьмую разминку. Девушки получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду ориентировочно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию короткой программы фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
- 24 марта 2021
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