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Анна Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира

Анна Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершила выступление в короткой программе действующая чемпионка России Анна Щербакова.

Ученица Этери Тутберидзе справилась со своим прокатом. Щербакова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. За короткую программу Анна получила от судей 81,00 балл, что выше её личного рекорда, и вышла в лидеры, опередив соотечественницу Елизавету Туктамышеву (78,86).

Следующей на лёд выйдет японка Каори Сакамото. Завершат короткую программу на чемпионате мира выступления ещё двух японских фигуристок и американки Брейди Теннелл.

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит россиянке Алёне Косторной. В финале Гран-при сезона-2019/2020 она получила 85,45. Предыдущий личный рекорд Щербаковой был установлен на том же турнире, тогда она набрала 78,27 балла.

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