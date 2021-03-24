Туктамышева: исполнила тройной аксель лучше, чем шесть лет назад

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

«Шесть лет назад впервые сделала здесь тройной аксель в короткой программе. За это время прошло многое. За последние два года стала более уверенна в этом прыжке. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад. Усложнила каскад. Прогресс есть. Программу чувствую хорошо, она мне безумно нравится.

Поменяли в начале года. Была удачная постановка. Так бывает, когда любишь музыку, которую предложили, в таком случае приходишь на тренировки с удовольствием. Отрабатываешь всё так, что невозможно не накатать. При желании можно сделать всё что угодно», — приводит слова Туктамышевой RT.