Бестемьянова: очень глупая ошибка Трусовой. Надо перешагнуть и идти дальше

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги выступления фигуристок в короткой программе на чемпионате мира.

Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«Поздравляю Аню Щербакову с победой в короткой программе. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая так здорово сумела откатать свою короткую программу: тройной аксель был просто феноменальный, по этому акселю нужно писать учебные пособия.

Рика Кихира каталась прекрасно, роскошная программа. Но недокруты — два технических огреха, которые — слава богу — позволили Ане выиграть.

Жаль, конечно, что Саша Трусова сорвала каскад — очень глупая ошибка. Если бы она сорвала тройной аксель — понятное дело, она сорвала прыжок, который она прыгает 7-8 лет. Тройной лутц для неё — всего лишь промежутоный к четверному, просто разминка. Надеюсь, что она соберётся и сделает правильные выводы. Не надо расстраиваться, а перешагнуть и идти дальше. Зазор небольшой между участницами, и любая из 12 при хорошем катании может попасть в призы», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.