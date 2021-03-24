Бестемьянова: очень глупая ошибка Трусовой. Надо перешагнуть и идти дальше

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги выступления фигуристок в короткой программе на чемпионате мира.
Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.
«Поздравляю Аню Щербакову с победой в короткой программе. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая так здорово сумела откатать свою короткую программу: тройной аксель был просто феноменальный, по этому акселю нужно писать учебные пособия.
Рика Кихира каталась прекрасно, роскошная программа. Но недокруты — два технических огреха, которые — слава богу — позволили Ане выиграть.
Жаль, конечно, что Саша Трусова сорвала каскад — очень глупая ошибка. Если бы она сорвала тройной аксель — понятное дело, она сорвала прыжок, который она прыгает 7-8 лет. Тройной лутц для неё — всего лишь промежутоный к четверному, просто разминка. Надеюсь, что она соберётся и сделает правильные выводы. Не надо расстраиваться, а перешагнуть и идти дальше. Зазор небольшой между участницами, и любая из 12 при хорошем катании может попасть в призы», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 24 марта 2021
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