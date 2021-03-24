Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Не справилась с волнением». Трусова — о провале в короткой программе на ЧМ

«Не справилась с волнением». Трусова — о провале в короткой программе на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра только 12-я после короткой программы.

«Сегодня не получалось с утра прыгнуть тройной аксель. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? Не справилась с волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь. Буду думать и стараться кататься чисто», — сказала Трусова после проката.

За своё выступление Трусова получила 64,82 балла. Её соотечественницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева набрали 81,00 и 78,86 балла соответственно.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Щербакова просто разорвала! Ей уже дали медаль! LIVE
Наши фигуристки постараются впервые в истории оккупировать весь пьедестал на чемпионате мира. Такое просто нельзя пропустить!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021