«Не справилась с волнением». Трусова — о провале в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).
Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра только 12-я после короткой программы.
«Сегодня не получалось с утра прыгнуть тройной аксель. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? Не справилась с волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь. Буду думать и стараться кататься чисто», — сказала Трусова после проката.
За своё выступление Трусова получила 64,82 балла. Её соотечественницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева набрали 81,00 и 78,86 балла соответственно.
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