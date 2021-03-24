«Не справилась с волнением». Трусова — о провале в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра только 12-я после короткой программы.

«Сегодня не получалось с утра прыгнуть тройной аксель. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? Не справилась с волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь. Буду думать и стараться кататься чисто», — сказала Трусова после проката.

За своё выступление Трусова получила 64,82 балла. Её соотечественницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева набрали 81,00 и 78,86 балла соответственно.