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Щербакова — о короткой программе: она о потере близкого человека

Щербакова — о короткой программе: она о потере близкого человека
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Лидер соревнований российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Это программа в целом очень серьёзная, и мне нравится её катать. Она якобы о потере близкого человека. Это не какой-то конкретный человек, каждый должен почувствовать что-то своё. Последнее движение символизирует, как я с радостью вспоминаю о нём и эти воспоминания греют меня. Потом отпускаю их, и на душе становится тяжело и горько. Я в каждое движение стараюсь вкладывать смысл.

В целом весь прокат вышел нервным. Волнение присутствовало довольно сильное. За каждым движением внимательно следила. Довольна каскадом больше всего, это был самый сложный и важный прыжок в программе», — приводит слова Щербаковой RT.

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