Елизавета Туктамышева рассказала, чему была рада после короткой программы

Россиянка Елизавета Туктамышева, показавшая третий результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, рассказала, как отнеслась к получению лучшей из всех фигуристок оценки за технику.

«Да, я знаю. Я рада. Лучший момент в короткой, когда я приземлила тройной флип. Радовалась и думала про себя, чтобы не сделать ничего глупого в следующих элементах.

Для меня лучшее — то, что я могу увидеть своих друзей из других стран. Я их не видела больше года. Мы одна большая семья. Расстроилась после отмены предыдущего ЧМ, а сейчас мы просто наслаждаемся: у нас классные игровые комнаты с пинг-понгом, баскетболом — мы хорошо проводим время вместе.

Важно не только, чтобы тело отдохнуло, но и уметь отключаться. У нас один день — завтра. Это хорошо: есть возможность отдохнуть перед произвольной программой», — приводит слова Туктамышевой RT.

Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.