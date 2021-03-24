Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елизавета Туктамышева рассказала, чему была рада после короткой программы

Елизавета Туктамышева рассказала, чему была рада после короткой программы
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Россиянка Елизавета Туктамышева, показавшая третий результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, рассказала, как отнеслась к получению лучшей из всех фигуристок оценки за технику.

«Да, я знаю. Я рада. Лучший момент в короткой, когда я приземлила тройной флип. Радовалась и думала про себя, чтобы не сделать ничего глупого в следующих элементах.

Для меня лучшее — то, что я могу увидеть своих друзей из других стран. Я их не видела больше года. Мы одна большая семья. Расстроилась после отмены предыдущего ЧМ, а сейчас мы просто наслаждаемся: у нас классные игровые комнаты с пинг-понгом, баскетболом — мы хорошо проводим время вместе.

Важно не только, чтобы тело отдохнуло, но и уметь отключаться. У нас один день — завтра. Это хорошо: есть возможность отдохнуть перед произвольной программой», — приводит слова Туктамышевой RT.

Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.

Туктамышева триумфально вернулась на чемпионат мира. У России будет весь пьедестал?
Елизавета сотворила настоящий шедевр в короткой программе. Ждём медаль от несравненной Императрицы!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021