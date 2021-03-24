Елизавета Туктамышева рассказала, чему была рада после короткой программы

Россиянка Елизавета Туктамышева, показавшая третий результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, рассказала, как отнеслась к получению лучшей из всех фигуристок оценки за технику.
«Да, я знаю. Я рада. Лучший момент в короткой, когда я приземлила тройной флип. Радовалась и думала про себя, чтобы не сделать ничего глупого в следующих элементах.
Для меня лучшее — то, что я могу увидеть своих друзей из других стран. Я их не видела больше года. Мы одна большая семья. Расстроилась после отмены предыдущего ЧМ, а сейчас мы просто наслаждаемся: у нас классные игровые комнаты с пинг-понгом, баскетболом — мы хорошо проводим время вместе.
Важно не только, чтобы тело отдохнуло, но и уметь отключаться. У нас один день — завтра. Это хорошо: есть возможность отдохнуть перед произвольной программой», — приводит слова Туктамышевой RT.
Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.
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