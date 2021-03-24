Жулин объяснил, почему Трусова сорвала каскад в короткой программе

Призёр олимпийских игр, чемпион мира и тренер Александр Жулин прокомментировал неудачный прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Трусова не стала прыгать тройной аксель и сорвала каскад, неудачно приземлившись с первого прыжка – тройного лутца. Александра — 12-я после короткой программы.
«У Трусовой получился перекрученным тройной лутц. Она, видно, слишком хорошо готова. Без шуток. Трусова не смогла пристроить тройной тулуп. И получилось, что она осталась без каскада. А так всё было хорошо. Ехала очень уверенно. Но вот такая ошибка. Слава богу, она не вылетела из второй разминки. Если соберётся и на злости прокатает произвольную программу, то я думаю, что у неё ещё есть нормальные шансы как следует подняться. Это будет зависеть от того, сколько она заявит четверных.
Можно ли отыграть 16 баллов у Щербаковой? В женском одиночном катании всё можно. Сколько надо четверных? Не знаю. Может быть, и трёх хватит», — приводит слова Жулина «Спорт день за днём».
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58