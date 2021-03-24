Жулин объяснил, почему Трусова сорвала каскад в короткой программе

Призёр олимпийских игр, чемпион мира и тренер Александр Жулин прокомментировал неудачный прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Трусова не стала прыгать тройной аксель и сорвала каскад, неудачно приземлившись с первого прыжка – тройного лутца. Александра — 12-я после короткой программы.

«У Трусовой получился перекрученным тройной лутц. Она, видно, слишком хорошо готова. Без шуток. Трусова не смогла пристроить тройной тулуп. И получилось, что она осталась без каскада. А так всё было хорошо. Ехала очень уверенно. Но вот такая ошибка. Слава богу, она не вылетела из второй разминки. Если соберётся и на злости прокатает произвольную программу, то я думаю, что у неё ещё есть нормальные шансы как следует подняться. Это будет зависеть от того, сколько она заявит четверных.

Можно ли отыграть 16 баллов у Щербаковой? В женском одиночном катании всё можно. Сколько надо четверных? Не знаю. Может быть, и трёх хватит», — приводит слова Жулина «Спорт день за днём».