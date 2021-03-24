Жулина обвинили в нарушении антиковидных правил после фотографии с ногой на бортике

Российского тренера Александра Жулина уличили в неоднократном нарушении правил безопасности на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).



Поводом стала фотография, которую Жулин выложил в своём «инстаграме», на которой он задрал ногу на бортик катка. «Строго-настрого сказали — борты руками не трогать. Но русские смекалисты», — подписал он фотографию.



«Тренер Александр Жулин открыто издевается над мерами безопасности и выкладывает это на всеобщее обозрение. Интересно, какие правила он с радостью нарушает, когда камеры не включены», — прокомментировали фото в твиттер-аккаунте Triple Figure, который, согласно геотегу, ведётся из Чикаго.



После этого пользователи «Твиттера» нашли несколько фотографий и скриншотов, где Жулин не носит маску в общественных местах. «Много Александра Жулина на камеру без маски. Сколько жалоб нужно, прежде чем ISU выгонит его с чемпионата?», «Так сколько ещё вы позволите Александру Жулину оставаться в своём «пузыре» и почему сотрудники не соблюдают правила в отношении масок?! Какие штрафы, и почему они не исполняются?!», — прокомментировали фотографии пользователи.

Жулин: строго-настрого сказали борты руками не трогать. Но русские смекалисты!