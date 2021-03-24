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«Никаких сюрпризов». Туктамышева — о прыжках в произвольной программе

«Никаких сюрпризов». Туктамышева — о прыжках в произвольной программе
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о контенте своей произвольной программы на первенстве планеты в Стокгольме.

Именно на этой ледовой арене в 2015 году Туктамышева впервые исполнила тройной аксель и завоевала золото чемпионата Европы. После короткой программы в 2021 году Елизавета – третья.

«Я уже выиграла, потому что я здесь. Я так рада этому факту. Я могу выполнять четверной прыжок, но для меня важнее кататься здесь чисто. Поэтому я не буду включать в произвольную программу четверной. Главное – уверенный, чистый прокат. Два тройных акселя — это уже хороший контент для меня. Так что никаких сюрпризов.

Если говорить про чемпионат Европы — 2015 и нынешний «мир», то это выступление более важно. Фигурное катание сейчас более сложное, и уже факт отбора очень непрост и важен. Если сравнивать победу на ЧМ-2015 и выступление на ЧМ-2021, то отобраться на нынешний турнир было сложнее, чем выиграть «мир» в 2015. Очень сложно сравнить, что важнее. Конечно, я счастлива, что я – чемпионка мира», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.

Туктамышева триумфально вернулась на чемпионат мира. У России будет весь пьедестал?
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