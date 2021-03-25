Анна Щербакова объяснила, почему нервничала в короткой программе

Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова заявила, что рада дебютировать на чемпионате мира.
Щербакова с личным рекордом лидирует после короткой программы.
«Здесь нет публики, и, может быть, поэтому я нервничала больше обычного. Но самое главное, что мы здесь и мы можем соревноваться на первом международном старте в этом году. Я была очень опечалена, что предыдущий чемпионат мира был отменен. И, когда услышала, что этот «мир» будет, это была для меня самая лучшая новость.
Когда у нас не было возможности кататься, я очень скучала по фигурному катанию. Мы два месяца оставались дома, и я тренировалась дома. В это время я поняла, что должна работать так много, сколько могу. Потому что мне нужно быть в форме, когда появится возможность кататься. Конечно, это помогло мне, когда мы вышли на лёд. Но, думаю, если льда нет, нет шансов быть в хорошей форме. Так что когда появилась возможность вернуться на лёд, я была очень счастлива. Конечно, было непросто вернуться к форме, сложнее, чем в прошлые годы.
Но я хочу поблагодарить всех, что этот чемпионат не отменён. Это важно», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58