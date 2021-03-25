Анна Щербакова объяснила, почему нервничала в короткой программе

Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова заявила, что рада дебютировать на чемпионате мира.

Щербакова с личным рекордом лидирует после короткой программы.

«Здесь нет публики, и, может быть, поэтому я нервничала больше обычного. Но самое главное, что мы здесь и мы можем соревноваться на первом международном старте в этом году. Я была очень опечалена, что предыдущий чемпионат мира был отменен. И, когда услышала, что этот «мир» будет, это была для меня самая лучшая новость.

Когда у нас не было возможности кататься, я очень скучала по фигурному катанию. Мы два месяца оставались дома, и я тренировалась дома. В это время я поняла, что должна работать так много, сколько могу. Потому что мне нужно быть в форме, когда появится возможность кататься. Конечно, это помогло мне, когда мы вышли на лёд. Но, думаю, если льда нет, нет шансов быть в хорошей форме. Так что когда появилась возможность вернуться на лёд, я была очень счастлива. Конечно, было непросто вернуться к форме, сложнее, чем в прошлые годы.

Но я хочу поблагодарить всех, что этот чемпионат не отменён. Это важно», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.