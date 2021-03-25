Ирина Слуцкая оценила выступления Туктамышевой и Кихиры в короткой программе на ЧМ

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Лидерство захватила россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.

«Произвольная программа расставит всё на свои места. Набор по технике и компонентам у троих спортсменок очень похож: у Кихиры и Туктамышевой он вообще почти одинаковый, поэтому разрыв в оценках у девушек минимальный.

Надо выходить бороться в произвольной программе, а не делить единичные баллы. По короткой программе у Кихиры были недокруты, за которые ей справедливо снизили технические оценки», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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