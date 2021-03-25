17-летний Евгений Семененко почти безупречно выступил в короткой программе на ЧМ
Фигурист сборной России Евгений Семененко завершил выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. За прокат он заработал 86,86 балла, в том числе 48,80 балла за технику и 38,06 балла за компоненты. Такой результат позволил ему ненадолго захватить лидерство, которое затем отобрал Михаил Коляда.
Михаил Коляда опередил 17-летнего Семененко в короткой программе на ЧМ
17-летний Семененко продемонстрировал каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также исполнил четверной сальхов и тройной аксель, причём везде получил надбавки. На вращении спортсмен допустил небольшую помарку.
В сильнейшую разминку, выступление которой начнётся в 17:45, вошли американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, японец Юдзуру Ханю и грузин Морис Квителашвили.
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