Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021. Коляда — четвёртый, Семененко — 10-й

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). За прокат он получил от судей 106.98 балла, в том числе 59.02 балла за технику и 47.96 балла за компоненты. Второй результат показал ещё один представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял американец Нэйтан Чен.



Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал четвёртый результат. Другой представитель России Евгений Семененко после проката короткой программы занимает десятое место.



Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе и выступает за Грузию, — 21-й.



Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Короткая программа



1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96

3. Нэйтан Чен (США) — 98.85

4. Михаил Коляда (Россия) – 93.52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51

6. Сёма Уно (Япония) — 92.62

7. Джейсон Браун (США) — 91.25

8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15

9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24

10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86