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Коган: для первого раза Семененко выступил очень хорошо. Жаль, Коляда немного ошибся

Коган: для первого раза Семененко выступил очень хорошо. Жаль, Коляда немного ошибся
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её результатам Коляда занимает четвёртое место, Семенко — десятое.

«Семененко можно оценить очень позитивно, он выполнил свою задачу. В короткой программе выполнил всё с серьёзным контентом: два четверных прыжка. Для первого раза очень хорошо, что занял десятое место. Есть с чем идти дальше.

Коляда порадовал хорошим прокатом. Жаль, что допустил небольшую ошибку на каскаде. Но достойно выступил, получил хорошие оценки. Ждём продолжения соревнований», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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