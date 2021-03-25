Коган: для первого раза Семененко выступил очень хорошо. Жаль, Коляда немного ошибся

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её результатам Коляда занимает четвёртое место, Семенко — десятое.
«Семененко можно оценить очень позитивно, он выполнил свою задачу. В короткой программе выполнил всё с серьёзным контентом: два четверных прыжка. Для первого раза очень хорошо, что занял десятое место. Есть с чем идти дальше.
Коляда порадовал хорошим прокатом. Жаль, что допустил небольшую ошибку на каскаде. Но достойно выступил, получил хорошие оценки. Ждём продолжения соревнований», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 марта 2021
-
21:46
-
21:22
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
19:59
-
19:51
-
19:38
-
19:29
-
19:19
-
19:06
-
18:39
-
18:26
-
17:20
-
15:53
-
15:47
-
15:39
-
14:54
-
14:39
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
12:56
-
12:30
-
12:27
-
11:57
-
11:55
-
11:36
-
10:47
-
10:25
-
10:12
-
10:02