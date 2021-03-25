Коган: для первого раза Семененко выступил очень хорошо. Жаль, Коляда немного ошибся

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её результатам Коляда занимает четвёртое место, Семенко — десятое.

«Семененко можно оценить очень позитивно, он выполнил свою задачу. В короткой программе выполнил всё с серьёзным контентом: два четверных прыжка. Для первого раза очень хорошо, что занял десятое место. Есть с чем идти дальше.



Коляда порадовал хорошим прокатом. Жаль, что допустил небольшую ошибку на каскаде. Но достойно выступил, получил хорошие оценки. Ждём продолжения соревнований», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.