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Нэйтан Чен: я разочарован, с самого начала допустил большую ошибку

Нэйтан Чен: я разочарован, с самого начала допустил большую ошибку
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Американский фигурист Нэйтан Чен поделился мнением о своём выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её итогам Нэйтан занимает третье место. Отметим, что Чен упал с четверного лутца.

«Я очень благодарен за то, что оказался здесь, на чемпионате мира. Так приятно выступать на международных соревнованиях. Это непросто. Разница между ними и турнирами, которые проводятся на родине, велика: путешествия, смена часовых поясов, некоторые другие вещи. Ни в коем случае не хочу оправдываться, но всё это нужно учитывать. Но я очень рад, что у меня есть возможность учиться на ошибках.

Что касается самой программы, признаюсь, я разочарован. Я с самого начала допустил большую ошибку. Обычно со мной не случается подобных вещей. Сразу после этого мне пришлось перестраиваться. Да, это был неидеальный способ начать программу. Но ошибки случаются, и я рад, что снова получил возможность извлечь из этого урок и двигаться дальше», — сказал Чен после выступления.

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