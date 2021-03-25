Роднина отреагировала на возмущения иностранных фанатов оценками Щербаковой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на возмущения иностранных фанатов оценками российской фигуристки Анны Щербаковой по итогам короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Некоторые болельщики предположили, что судьи несправедливо завысили оценки Анне и занизили их японке Рике Кихире, занявшей второе место.



«Иностранные болельщики пускают в ход языки, когда ничего не могут выиграть и когда заранее видят, что не готовы бороться. Сейчас Россию буквально в любом направлении делают виновной и изгоем. Хорошо катаемся — недовольны, плохо катаемся — злорадствуют. Не стоит обращать внимания на эти нападки.



Наши ребята хорошо подготовлены, готовы к высоким результатам, все смотрят с перспективой на Олимпиаду. Нас ничего не выбивает: в российской форме мы или нет, под флагом Федерации или под флагом России, с гимном или без него… Все эти происки сразу же разрушаются, как только мы занимаем высокие, а самое главное — первые места. Это самый лучший ответ на недовольство. Чем мы сильнее, тем больше будут идти против нас — к этому надо быть готовыми. Лидеров мало кто любит», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В Госдуме отреагировали на возмущения иностранных фанатов первым местом Щербаковой