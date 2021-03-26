Авербух поделился мнением о четвёртом месте Тарасовой и Морозова на ЧМ в Стокгольме

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в паре, в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Евгения и Владимир стали четвёртыми.



«Я вспоминаю ощущения от их выступления на чемпионате России, когда все вскочили и аплодировали им стоя. К сожалению, сейчас получилось не так, однако выступление очень хорошее. На разминке Женя боролась с сальховом, сейчас же она идеально его исполнила. Казалось, всё позади. Но появилась ошибка на тулупе. Очень жаль. Было и касание рукой на выбросе. Но я ещё раз хочу поблагодарить их тренерский тандем и Максима Транькова. Он вызывает гигантское уважение тем, что избрал свой путь и идёт по нему.

Всё складывается непросто, но сейчас эта пара идёт на подъём. Уверен, к следующему олимпийскому циклу сложится зрелый тренер. Изумительная гармоничная пара, профессионалы в том, что делают. Жаль, что рассчитывать на золото сложно, но на медаль другого достоинства — почему бы и нет», — заявил Авербух в эфире «Первого канала».