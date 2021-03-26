Александра Трусова упала с четверного сальхова в тренировке произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова провела последнюю официальную тренировку в преддверии произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, затем упала с четверного сальхова, после чего безошибочно сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп, сообщает Sport24.

Затем Трусова чисто исполнила двойной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, затем допустила степ-аут на четверном тулупе, после чего без ошибок исполнила каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, в короткой программе Трусова показала лишь 12-й результат. Произвольную программу фигуристки покажут сегодня, 26 марта.

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