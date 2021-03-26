Фигуристы Степанова и Букин лидируют перед заключительной разминкой на чемпионате мира

Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин завершили выступление в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Программа поставлена под мелодии из мюзикла «Мулен Руж».
Степанова и Букин допустили небольшую ошибку – партнёрша споткнулась во время одного из парных элементов. Российские фигуристы получили от судей 83,02 балла и лидируют после шестой разминки.
Личный рекорд воспитанников Александра Свинина и Ирины Жук составляет 84,07 балла. Эту оценку они получили на этапе Гран-при-2019 в Японии. На том же турнире французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон установили мировой рекорд – 90,03.
Ещё один российский дуэт, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой разминке, они выйдут на лёд в 17:42 мск.
- 26 марта 2021
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