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Фигуристы Степанова и Букин лидируют перед заключительной разминкой на чемпионате мира

Фигуристы Степанова и Букин лидируют перед заключительной разминкой на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин завершили выступление в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Программа поставлена под мелодии из мюзикла «Мулен Руж».

Степанова и Букин допустили небольшую ошибку – партнёрша споткнулась во время одного из парных элементов. Российские фигуристы получили от судей 83,02 балла и лидируют после шестой разминки.

Личный рекорд воспитанников Александра Свинина и Ирины Жук составляет 84,07 балла. Эту оценку они получили на этапе Гран-при-2019 в Японии. На том же турнире французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон установили мировой рекорд – 90,03.

Ещё один российский дуэт, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой разминке, они выйдут на лёд в 17:42 мск.

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