Иван Букин — о пятом месте после ритм-танца: расстраивают ошибки, а не оценки

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме.
Степанова допустила ошибку в парном элементе, из-за чего фигуристы занимают пятое место, уступая лидерам 5 баллов.
«Нас расстраивают ошибки, а не оценки. Надеюсь, для нас это не последний чемпионат мира и завтра будет другой день. Мы поедем в отель, немного отдохнем и перезагрузимся на завтра.
Начало сезона было тяжёлым, мы пропустили некоторые старты из-за болезни, но, к счастью, всё это в прошлом. Мы вернулись и очень рады выступать здесь, ведь не было ясно, состоится ли чемпионат мира, поэтому мы очень рады, что можем выступать.
Когда в 2015 году мы выиграли здесь первую бронзу чемпионата Европы, то были очень молоды, только перешли из юниоров. Тогда у нас ещё не было опыта и не было никаких ожиданий. Теперь мы намного старше и опытнее, и давление выше. Трудно сравнивать с тем, что происходило шесть лет назад, по-моему, разница огромна», — сказал Букин после проката.
«Я совершила серьёзную ошибку, поэтому очень расстроена. Это моя вина, но завтра будет ещё один выход на лёд», — добавила Степанова.
- 26 марта 2021
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