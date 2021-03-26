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Иван Букин — о пятом месте после ритм-танца: расстраивают ошибки, а не оценки

Иван Букин — о пятом месте после ритм-танца: расстраивают ошибки, а не оценки
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме.

Степанова допустила ошибку в парном элементе, из-за чего фигуристы занимают пятое место, уступая лидерам 5 баллов.

«Нас расстраивают ошибки, а не оценки. Надеюсь, для нас это не последний чемпионат мира и завтра будет другой день. Мы поедем в отель, немного отдохнем и перезагрузимся на завтра.

Начало сезона было тяжёлым, мы пропустили некоторые старты из-за болезни, но, к счастью, всё это в прошлом. Мы вернулись и очень рады выступать здесь, ведь не было ясно, состоится ли чемпионат мира, поэтому мы очень рады, что можем выступать.

Когда в 2015 году мы выиграли здесь первую бронзу чемпионата Европы, то были очень молоды, только перешли из юниоров. Тогда у нас ещё не было опыта и не было никаких ожиданий. Теперь мы намного старше и опытнее, и давление выше. Трудно сравнивать с тем, что происходило шесть лет назад, по-моему, разница огромна», — сказал Букин после проката.

«Я совершила серьёзную ошибку, поэтому очень расстроена. Это моя вина, но завтра будет ещё один выход на лёд», — добавила Степанова.

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