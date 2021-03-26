Ковтун: с этим контентом у Трусовой стопроцентные шансы на тройку

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
После короткой программы Александра Трусова, сорвавшая каскад, занимает только 12-е место, отставая от лидирующей соотечественницы Анны Щербаковой на 16 баллов. Елизавета Туктамышева – третья.
«Реабилитируется ли Трусова, зависит от того, как она провела выходной. Есть вариант, что Саша решит реабилитироваться на тренировке, что может быть ошибкой. Это просто растрата своей энергии и времени. Я бы более спокойно провёл этот день, просто часок откатал бы. Нужно переждать этот момент и сохранить настрой на прокат до соревновательного дня. С этим контентом у Трусовой стопроцентные шансы на тройку.
Что касается Туктамышевой, то она приехала кайфовать. Лиза спокойно, расслаблено показывает всё, что заявлено. От неё веет спокойствием. Двух тройных акселей в исполнении Лизы достаточно, чтобы встать на пьедестал», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 26 марта 2021
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