Трусова заявила пять четверных в произвольной программе, Щербакова — два

Стало известно, какие прыжки исполнят российские фигуристки и их основная соперница, японка Рика Кихира, в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Александра Трусова, которая сорвала каскад в короткой программе и занимает только 12-е место, отставая от лидирующей Анны Щербаковой на 16 баллов, будет исполнять пять прыжков в четыре оборота – сольные флип, сальхов и тулуп, а также два лутца в каскадах с тройными сальховом и тулупом. От исполнения тройного акселя Трусова отказалась.

В заявке Щербаковой два сольных четверных — лутц и флип, которыми она откроет свой прокат. Елизавета Туктамышева сначала исполнит тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а затем отдельно. Кихира заявила четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота.

Напомним, Трусова выйдет на лёд в 22:11 мск, Туктамышева – в 23:30, следом за ней Кихира, затем Щербакова.