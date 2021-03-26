Трусова заявила пять четверных в произвольной программе, Щербакова — два

Стало известно, какие прыжки исполнят российские фигуристки и их основная соперница, японка Рика Кихира, в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Александра Трусова, которая сорвала каскад в короткой программе и занимает только 12-е место, отставая от лидирующей Анны Щербаковой на 16 баллов, будет исполнять пять прыжков в четыре оборота – сольные флип, сальхов и тулуп, а также два лутца в каскадах с тройными сальховом и тулупом. От исполнения тройного акселя Трусова отказалась.
В заявке Щербаковой два сольных четверных — лутц и флип, которыми она откроет свой прокат. Елизавета Туктамышева сначала исполнит тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а затем отдельно. Кихира заявила четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота.
Напомним, Трусова выйдет на лёд в 22:11 мск, Туктамышева – в 23:30, следом за ней Кихира, затем Щербакова.
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