«Катались с душой». Никита Кацалапов — о прокате ритмического танца на ЧМ

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, подвёл итог выступления пары в ритмическом танце. Россияне лидируют, опережая ближайших преследователей, американский дуэт Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью, на 2 балла.
«Мы вполне довольны своим выступлением, хорошо подготовились. В целом показали, на что способны. Всё было сделано достаточно чисто, с душой, вполне легко. Наши тренеры и команда тоже довольны, так что всё хорошо. Довольны работой, которую проделали сегодня и перед соревнованиями, поэтому чувствуем себя прекрасно. Катались с душой, нам понравилось. Единственное, чего не хватало, так это зрителей.
Сегодня нам нужно хорошо отдохнуть, хорошо выспаться, затем потренироваться, ещё раз пройти всю программу, выйти и кататься с удовольствием. Просто сохранять спокойствие и показать то, над чем мы работали», — сказал Кацалапов после выступления.
- 26 марта 2021
-
20:47
-
20:35
-
19:31
-
19:13
-
18:50
-
18:34
-
18:25
-
18:04
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
16:55
-
16:25
-
16:02
-
15:40
-
15:37
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
12:36
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:42
-
11:40
-
11:07
-
10:58