«Катались с душой». Никита Кацалапов — о прокате ритмического танца на ЧМ

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, подвёл итог выступления пары в ритмическом танце. Россияне лидируют, опережая ближайших преследователей, американский дуэт Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью, на 2 балла.

«Мы вполне довольны своим выступлением, хорошо подготовились. В целом показали, на что способны. Всё было сделано достаточно чисто, с душой, вполне легко. Наши тренеры и команда тоже довольны, так что всё хорошо. Довольны работой, которую проделали сегодня и перед соревнованиями, поэтому чувствуем себя прекрасно. Катались с душой, нам понравилось. Единственное, чего не хватало, так это зрителей.

Сегодня нам нужно хорошо отдохнуть, хорошо выспаться, затем потренироваться, ещё раз пройти всю программу, выйти и кататься с удовольствием. Просто сохранять спокойствие и показать то, над чем мы работали», — сказал Кацалапов после выступления.