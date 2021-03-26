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«Не хотела никого обидеть». Чемпионка из Канады объяснила свои слова об Анне Щербаковой

«Не хотела никого обидеть». Чемпионка из Канады объяснила свои слова об Анне Щербаковой
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель объяснила свои скандальные слова о чемпионке России Анне Щербаковой. Канадка считает, что её неверно перевели, из-за чего случилось недопонимание.

«Я не хотела никого обидеть, говоря, что фигуристка выглядит грустной, что она болела. Я не имела в виду ничего плохого. Она сама и её тренеры публично заявляли об этом, из чего я и исходила. Далее я добавила, что уверена в её победе, восхитилась её четверным флипом, четверным лутцем, её великолепной осанкой и отличным мастерством исполнения. О её тренерах и каких-то проблемах, с ними связанных, я не упоминала.

Российские СМИ, как и некоторые люди, назвали меня расисткой. Если меня ненавидят или смеются надо мной, меня это не беспокоит, но употреблять слово «расист» с таким пренебрежением — это уже недопустимо. Я не сделала ни одного подобного комментария, ведь эта фигуристка и я одной расы. Потрясена и опечалена подобными обвинениями, чрезвычайно серьёзными в современном мире. В комментариях о фигурном катании этому слову не должно быть места», — написала Дюамель на своей странице в «Инстаграме».

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