Путин поздравил фигуристов Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с завоеванием золотой медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).
Российские спортивные пары не выигрывали чемпионат мира с 2013 года.
«Уважаемые Анастасия Викторовна и Александр Романович!
Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счёт» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности – вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе. Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», — цитирует телеграмму президента сайт Кремля.
- 26 марта 2021
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