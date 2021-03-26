Путин поздравил фигуристов Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с завоеванием золотой медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Российские спортивные пары не выигрывали чемпионат мира с 2013 года.

«Уважаемые Анастасия Викторовна и Александр Романович!

Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счёт» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности – вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе. Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», — цитирует телеграмму президента сайт Кремля.