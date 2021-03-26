Александра Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова завершила выступление в произвольной программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Фигуристка заявила пять четверных прыжков – сольные флип, сальхов и тулуп, а также два лутца в каскадах с тройными сальховом и тулупом. Александра справилась с флипом и каскадом лутц-тулуп. С четверного сальхова и четверного лутца Трусова упала, а затем после неудачного приземления через ойлер добавила тройной сальхов к четверному тулупу.

За свой прокат Трусова получила от судей 152,38 балла.

Лучший результат Трусовой в произвольной программе – 166,62 балла. Этот мировой рекорд Александра установила на этапе Гран-при Skate Canada в 2019 году.

Трусова выходила на лёд в третьей разминке, так как сорвала каскад в короткой программе и заняла только 12-е место. Чтобы бороться за медали, Трусовой необходимо отыграть у лидирующей Анны Щербаковой 16 баллов, а у занимающей третье место Елизаветы Туктамышевой – 14 баллов.

После Трусовой на лёд выйдут ещё 11 фигуристок. Первая из них – Ольга Микутина из Австрии. Пока Трусова занимает промежуточное первое место.