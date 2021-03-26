Ягудин: Трусову не остановить. Были срывы и падения, но это история!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал прокат произвольной программы Александры Трусовой, которая попыталась исполнить пять четверных прыжков.

Трусова справилась с флипом и каскадом лутц-тулуп. С четверного сальхова и четверного лутца Александра упала, а затем после неудачного приземления через ойлер добавила тройной сальхов к четверному тулупу.

«Внутри такое чувство, будто закончились Олимпийские игры, как минимум чемпионат мира. Так переживать. Я, конечно, не отказываюсь комментировать, но ты настолько эмоционально опустошён после проката каждой из наших фигуристок! В любом случае ты их знаешь, они являются частью нашей жизни. Это звёздочки нашего фигурного катания.

Вы только представьте: Саша Трусова пошла на пять четверных прыжков! Никогда и никто прежде на это не то что не рассчитывал, а даже мечтать не мечтал. Четвертной лутц — гениально! Это фантастика. Друзья, мы сейчас живём в такое время, когда можем воочию наблюдать за тем, как творится история. Да, были срывы, были падения, но это история! Она — навсегда. Трусову просто не остановить. Никто и ничто не может её остановить. Она знает, что может всё, и пошла! Нет никаких ограничений, никаких границ», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.