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Трусова заявила, что не уйдёт от Плющенко после чемпионата мира

Трусова заявила, что не уйдёт от Плющенко после чемпионата мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российская фигуристка Александра Трусова после выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) заявила, что на данный момент не собирается менять тренера и прекращать работу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

16-летняя Трусова провалила короткую программу на первом в её карьере чемпионате мира среди взрослых. Александра сорвала каскад и заняла только 12-е место. В произвольной программе Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков. Александра чисто сделала флип и лутц в каскаде с тройным сальховом, упала с четверного сальхова и четверного лутца, а затем после неудачного приземления через ойлер добавила тройной сальхов к четверному тулупу.

«Помогали мне все, особенно после короткой. Родители звонили часто. Плющенко тут помогал. Дмитрий Сергеевич звонил перед разминкой. Все помогали. Я очень рада. Тренера пока не хочу менять, Меня всё устраивает», — приводит слова Трусовой RT.

На данный момент Трусова лидирует, но впереди выступление ещё семи фигуристок.

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