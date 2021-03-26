Чемпионка из Канады отреагировала на уникальное достижение Александры Трусовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на прокат произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

16-летняя Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков. Александра чисто сделала флип и лутц в каскаде с тройным сальховом, упала с четверного сальхова и четверного лутца, а затем после неудачного приземления через ойлер добавила тройной сальхов к четверному тулупу.

«Знаю, что сегодня не получилось, но мне понравилось смотреть, как Трусова делает все эти четверные. Я не могла оторваться от экрана!» — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

Трусова провалила короткую программу на первом в её карьере чемпионате мира среди взрослых. Александра сорвала каскад и заняла только 12-е место. На данный момент Трусова лидирует, но впереди выступление ещё шести фигуристок.