«Кланяемся им в ножки». Тарасова отреагировала на российский пьедестал фигуристок на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата мира в Стокгольме в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Это огромное счастье! Все три наши девочки на пьедестале! В женском фигурном катании ещё никогда такого не было — это уникальный случай. Спасибо им огромное за работу, катание, разнообразие. Благодарим девочек за то, что они трудятся и могут выполнять такие сложнейшие вещи. Они — наша гордость! Кланяемся им в ножки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.