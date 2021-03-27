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«Кланяемся им в ножки». Тарасова отреагировала на российский пьедестал фигуристок на ЧМ

«Кланяемся им в ножки». Тарасова отреагировала на российский пьедестал фигуристок на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата мира в Стокгольме в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Это огромное счастье! Все три наши девочки на пьедестале! В женском фигурном катании ещё никогда такого не было — это уникальный случай. Спасибо им огромное за работу, катание, разнообразие. Благодарим девочек за то, что они трудятся и могут выполнять такие сложнейшие вещи. Они — наша гордость! Кланяемся им в ножки», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российские фигуристки никогда не добивались такого результата. Есть исторический рекорд!
Щербакова, Туктамышева и Трусова вчистую разгромили всех соперниц. Это просто поразительно!
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