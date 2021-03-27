«Безумно рада исходу соревнований». Туктамышева — о слезах после объявления оценок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не смогла сдержать слёз после объявления оценок за произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Туктамышева с небольшой помаркой исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный аксель в 3,5 оборота был безупречен. Но затем Елизавета неожиданно очень неудачно приземлилась с тройного флипа.

Подопечная Алексея Мишина набрала 141,60 балла за произвольную программу, а в сумме — 220,46 балла. Это принесло Туктамышевой серебряную медаль.

«Я прекрасно себя чувствую. Думала, что будет медаль, поэтому были такие эмоции. Знала, что ниже третьего не опущусь. Но старалась перед чемпионатом мира не думать о медалях. Задача была откатать хорошо и стабильно. Безумно рада исходу соревнований», — приводит слова Туктамышевой RT.

Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года.